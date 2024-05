Kabareciarze ujawnili kulisy spotkania z prezesem Polsatu. Co usłyszeli od Żaka?

Współpracę artystów z Polsatem przerwała decyzja włodarzy stacji, którzy tuż przed jesiennymi wyborami do parlamentu zaczęli ich cenzorować. Najpierw z sieci zniknęły archiwalne skecze, a potem wstrzymano emisję premierowych odcinków. W odpowiedzi na to kabareciarze zakończyli współpracę z Polsatem, do której wciąż - mimo wyraźnych zabiegów włodarzy stacji - trudno ich ponownie namówić. Na początku roku bezskutecznie zabiegał o to Edward Miszczak, a ostatnio także Piotr Żak, który przejął stery po ojcu.