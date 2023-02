Kabareciarze mają dość drożyzny. "Mój czynsz wzrósł". Węszą spisek

Łukasz Żak w szalejącej inflacji węszy spisek. - Ktoś nas robi w bambuko. Mój ostatni rachunek za prąd wyniósł dwa razy tyle niż ten poprzedni. On obejmował dwa miesiące, to było 280 zł. Jeśli chodzi o czynsz, to kiedy się wprowadzałem do mieszkania w 2014 r., płaciłem 444 zł. Teraz to jest tysiak.