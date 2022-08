Już za kilka tygodni zostanie tatą. Jacek Jeschke wciąż jednak myśli nad drugim imieniem dla córki

Gwiazdor "Tańca z gwiazdami" w wywiadzie wyznał również, że jest to dla niego wyjątkowy czas. - - Mamy z Hanią dużo na głowie, bo przeprowadzamy się do nowego mieszkania. Hania jest w ciąży, zaraz rodzi. Ja jestem w programie. (...) Hania odlicza dni, bo już zaczyna jej być ciężko. Rodzi podczas edycji, co też mnie dodatkowo stresuje. (...) Nie wiem, kiedy to dokładnie będzie, bo mimo że mamy wyznaczony termin, to nie wiemy, kiedy to może się wydarzyć. Więc cały czas siedzę na bombie i czekam - dodał Jacek Jeschke.