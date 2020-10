Już nie płacze po Maffashion. Ma dziewczynę o 12 lat od niej młodszą

Maffashion nie zdążyła się nacieszyć życiem singielki. Blogerka, tuż po rozstaniu z Cezarym Jóźwikiem, zakochała się w aktorze Sebastianie Fabijańskim. A co z jej byłym narzeczonym? Youtuber znacznie dłużej szukał swojej drugiej połówki. Wszystko jednak wskazuje na to, że w końcu i on szczęśliwie ulokował uczucia.

Maffashion i Czarek Jóźwik byli parą przez cztery lata (ONS.pl)