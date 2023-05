Justyna Sieńczyłło wspomina zmarłego męża. "On nie umierał, on walczył do ostatniej chwili"

- On nie umierał, on walczył do ostatniej chwili. Nie mógł uwierzyć, że jego życie się kończy. Niektórzy lekarze dawali mu trzy miesiące, on przeżył pięć lat. Odchodził na swoich warunkach. Moja prośba była taka, żeby dotrwał wigilii. Jego życie było wyreżyserowane do ostatnich minut. Tydzień przed śmiercią spytał: "Justyna, mogę już?" - podsumowała w rozmowie z Dorotą Wellman w "Dzień Dobry TVN".