Justyna Majkowska z Ich Troje kandyduje w wyborach samorządowych. "Zawsze robiłam swoje"

Była wokalistka zespołu Ich Troje postanowiła kandydować do rady powiatu zduńskowolskiego. - Zaproponowano mi kandydowanie, a ponieważ mam parę rzeczy, które chciałabym "przepchnąć", to postanowiłam się zgodzić. Choć jest mi nie po drodze z tym, bo nie mam na to czasu - mówi.