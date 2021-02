Zapytał ją o dzieci. Szybko tego pożałował

Kowalczyk należy do ścisłego grona ulubionych sportowców Polaków. Trudno się dziwić: szereg sukcesów, mnóstwo medali, a do tego pozytywne nastawienie i uśmiech, którym obdzielała fanów. Od kilku lat mistrzyni w biegach narciarskich może cieszyć się sportową emeryturą. We wrześniu 2020 r. wzięła ślub ze wspinaczem i alpinistą Kacprem Tekielim.