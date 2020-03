Jurek Owsiak skomentował film "Sala samobójców. Hejter". Nawiązał do... TVP

Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spotyka się z hejtem na co dzień. Jest pod wrażeniem filmu Jana Komasy, który podejmuje ten temat.

- Mam wrażenie, że ten film pokazał, jak bardzo hejt ma sprzyjające warunki u wszystkich. To nie jest tak, że hejter jest kimś jak ten, który dokonał tych zbrodni (w filmie - przyp. red.). Wcale nie. To właśnie mnóstwo ludzi, takich którzy gdzieś tam mijają nas, są wytatuowani, mają długie włosy, wyglądają jak nasi kumple, wyglądają jak z naszego świata - komentuje w filmiku opublikowanym na Facebooku.

- To są tacy ludzie, którzy gdzieś w montażowniach zmieniają "Wiadomości", którzy montują i pikselują serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nie są diabły. To nie są ludzie, którzy mają jedno oko czy są jak z figurek, z gier komputerowych. To są tacy, jak my. Często mili, często serdeczni, często bardzo otwarci, lawirujący w tych swoich wszystkich życiowych, pokrętnych historiach. Ale my jako społeczeństwo także im sprzyjamy - ocenił.