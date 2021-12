Julio Iglesias Junior wystąpi w Polsce. Zaśpiewa na Sylwestrze Marzeń

W 1999 roku, w wieku 26 lat, Julio José Iglesias zmienił nazwisko na Julio Iglesias Junior i wydał swój pierwszy studyjny album "Under My Eyes". Tuż po premierze płyty do współpracy zaprosiła go sama Cher, z którą Julio Iglesias Junior pojechał w trasę koncertową po Ameryce Północnej. Wraz z rozwojem kariery muzycznej zaczął pojawiać się również w amerykańskiej telewizji. Rozgłos przyniosła mu rola w serialu komediowym NBC "Jak grom z jasnego nieba". I choć dostawał kolejne propozycje aktorskie, nie przyjmował ich ze względu na muzykę.