Julia Wieniawa zaszalała. W nowej fryzurze wygląda zupełnie inaczej

Julia Wieniawa idzie jak burza. Można nawet odnieść wrażenie, że jest jedną z nielicznych gwiazd w polskim show-biznesie, której kariera nie ucierpiała w żaden sposób w związku z pandemią koronawirusa. Podczas gdy większość artystów panicznie łapie się jakiegokolwiek zajęcia, by zarobić, młodziutka aktorka chwali się, w jaki sposób skończyła urządzać swoje nowe luksusowe mieszkanie w Warszawie. Jej grafik pęka w szwach i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić.