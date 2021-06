Wieniawa wyleguje się topless. Co za widoki!

Julia Wieniawa, wzorem wielu Polaków, ruszyła na zagraniczne wakacje. Co ciekawe, tak jeszcze do niedawna oblegany przez wszystkich Zanzibar przestał być już atrakcyjny. Teraz głównym celem podróży stała się Grecja. To właśnie tam wypoczywają m.in. ciężarna Anna Karczmarczyk z mężem Pascalem Litwinem i Sylwia Madeńska z Mikołajem Jędruszczakiem. Do tego grona dołączyła też Julia Wieniawa, która wygrzewa się na rajskich plażach z ukochanym Nikodemem Rozbickim.