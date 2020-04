Julia Wieniawa tańczy ze Stefano Terrazzino. Prawie jak w "Dirty Dancing"

Julia Wieniawa nie zamierza marnować czasu. Choć zgodnie z zaleceniami rządu spędza czas w domu , nie chce leniuchować. Nie dla niej nieustanne oglądanie filmów i seriali, na zmianę z leżeniem na kanapie i gotowaniem. Młoda aktorka, która jeszcze do niedawna spędzała długie godziny na sali treningowej, przygotowując się do występów w "Tańcu z Gwiazdami", tęskni za aktywnością fizyczną.

Teraz z kolei pokazała, jak tańczy ze Stefano Terrazzino w rytm hitu "Do You Love Me" z filmu "Dirty Dancing". Aby jednak zachować wszelkie środki ostrożności, oboje wykonali swój układ osobno, a później "połączyli" go za pomocą telefonów. Efekt? Zobaczcie sami!