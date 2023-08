Julia Kamińska: "Wreszcie pozwalam sobie na niezależność"

Powiedzieć o Julii Kamińskiej aktorka to zdecydowanie za mało. To także scenarzystka, autorka tekstów piosenek i piosenkarka. We wrześniu pojawi się jej nowy album, zupełnie inny od poprzedniego. Jego styl Julia określa mianem "techno recytacji". – Wreszcie pozawalam sobie na to, żeby robić coś absolutnie niezależnie, głęboko offowo i sama – przyznaje w programie "Gościówy".