Julia Kamińska wprowadza w życie zmiany. Sprzedaje swój biznes

Julia Kamińska znów skupia się głównie na karierze artystycznej. Po powrocie do roli "BrzydUli" przypomina o swoim talencie wokalnym w show Polsatu. Do niedawna rozwijała się jednocześnie w kilku branżach. Teraz jak się okazuje, rezygnuje z jednego ze swoich biznesów. Zdecydowała się sprzedać swoją firmę. Wyjawiła, dlaczego to robi.