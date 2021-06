Julia Kamińska w małej czarnej. Odsłoniła zgrabne nogi

Teraz, kiedy po latach wróciła do roli sympatycznej Uli, znów może zaskakiwać fanów metamorfozami. Nie tylko podkreślając jak różni się jej wizerunek od jej bohaterki, ale też jak sama Ula zmienia się z czasem na ekranie. Niedawno uchyliła rąbka tajemnicy, co widzowie zobaczą na ekranie po wakacyjnej przerwie. A zobaczą… najnowszy pokaz mody marki Febo&Dobrzański, w którym, jak można się domyślić, weźmie udział serialowa Ula. I to w jakiej odsłonie!