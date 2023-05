Julia Kamińska otworzyła się na temat problemów zdrowotnych. "Sporo czasu spędzałam w szpitalach"

- Moje astma i alergie były bardzo wyraźne i ekstremalne, bo sporo czasu spędzałam w szpitalach. Było to dosyć oczywiste, że kiedy miałam jakikolwiek kontakt z psem, to natychmiast puchłam i się dusiłam, miałam katar i leciały mi łzy, więc nie było wątpliwości, że to alergia - powiedziała Sekielskiemu Julia Kamińska.