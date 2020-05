Program "Projekt Lady" TVN zapewnił jej popularność. Julia Jaroszewska zgłosiła się do drugiej edycji, by dowiedzieć się nieco więcej o dobrych manierach. O których przed programem nie miała zielonego pojęcia. Pod okiem Małgorzaty Rozenek-Majdan udało jej się jednak nabrać tyle ogłady, że dotarła aż do finału.