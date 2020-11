Julia Chatys w odważnej scenie. Aktorka nie pozostawiła pola dla wyobraźni

Rok 2020 to rok niezwykły. Chodzi nie tylko o pandemię koronawirusa, ale też o to, jak bardzo pozmieniała ona wszelkie plany. Julia Chatys przekonała się o tym na własnej skórze. Tegoroczny, 38. Festiwal Szkół Teatralnych, w którym młoda aktorka bierze udział odbył się jedynie online. Mimo to Chatys miała szansę zabłysnąć.