Aktor skazany. Trafi za kratki na 12 lat

Tymczasem media w USA przypominają, że Josh Duggar, jeden z 19 dzieci Jima Boba i Michelle Duggar - bohaterów reality show "19 Kids and Counting" - jako nastolatek dopuszczał się molestowania pięciu małych dziewczynek (dwie z ofiar to jego siostry). Do przestępstw dochodziło w latach 2002-2003. Josh był wtedy nastolatkiem i choć był przesłuchiwany, nigdy nie wszczęto śledztwa w tej sprawie. Jim Hutchens, funkcjonariusz, który podjął decyzję o umorzeniu śledztwa, a prywatnie kolega Duggarów, sam był pedofilem, co wyszło na jaw w 2009 r. Został skazany na 56 lat więzienia za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii.