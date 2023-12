Aktor "Gry o tron" w sądzie. Oskarżony o kontakt z nieletnią osobą

Gatt trafił do aresztu 6 kwietnia 2022 r. po tym, jak policja pojawiła się w jego domu w Los Angeles z nakazem sądowym. Aktor wyszedł na wolność tego samego dnia po wpłaceniu kaucji w wysokości 5 tys. dol., ale oskarżenia pozostały. Co jest mu zarzucane? Gatt miał "prowadzić rozmowy o charakterze erotycznym" z nieletnią osobą. Sprawą zajął się oddział policji Los Angeles do spraw przestępstw na dzieciach. Po przeszukaniu domu aktora okazało się także, że posiada nielegalnie broń, za co także został oskarżony.