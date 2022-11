Jonnie Irwin ma nieuleczalnego raka płuc. Dziennikarz podzielił się rozdzierającym serce wyznaniem

Jonnie Irwin zyskał ogromną popularność dzięki prowadzeniu programu "Ucieczka na wieś". Popularny prezenter postanowił opowiedzieć o swoim stanie zdrowia powiedział w jednym z ostatnich wywiadów. Przyznał, że ma nieuleczalnego raka płuc. Brytyjczyk o chorobie dowiedział się podczas kręcenia programu "A Place in the Sun" w sierpniu 2020 r. we Włoszech, kiedy podczas jazdy doznał kłopotów ze wzrokiem.