Tej choroby nie da się wyleczyć. Joanna Bartel: "Po co w ogóle żyję?"

W rozmowie na temat pandemii wyznała, że przy życiu trzymał ją dziki kot, z którym się zaprzyjaźniła. - I tak naprawdę to głównie dzięki niemu nie wpadłam w depresję. Co rano musiałam znaleźć siłę, by wstać z łóżka i go nakarmić. A on głaskał mnie łapką po twarzy i wszędzie za mną chodził. Byłam pogrążona w smutku, a on dawał mi chociaż namiastkę radości - zdradziła.