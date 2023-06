Jola Rutowicz miała swoje pięć minut w telewizji. Co robi teraz?

- Nie byłam w tym poważna, robiłam to zupełnie świadomie. Czy aktor oszukuje? Chyba nie. Byłam aktorką. Telewizja jest jedną wielką sceną i widz powinien zdawać sobie z tego sprawę. Świetnie się bawiłam. To był sposób na zarobienie pieniędzy, to była moja praca - opowiadała w wywiadzie dla Superstacji.