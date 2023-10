John Stamos był molestowany. Milczał 50 lat

W sierpniu tego roku John Stamos skończył 60 lat. Fani kojarzą go z roli wujka Jessego w serialu "Pełna chata" oraz ze związku z modelką i aktorką Rebeccą Romijn. Pod koniec lat 90. byli jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Dzieje tego pierwszego małżeństwa aktora są jednym z głównych wątków jego autobiografii "If You Would Have Told Me".