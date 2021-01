John Reilly nie żyje. Nie podano przyczyny śmierci

Caitlin Reilly, która również jest aktorką napisała: "Najjaśniejsze światło na świecie zgasło. Wyobraźcie sobie najlepszą osobę na świecie, a teraz wyobraźcie sobie, że ta osoba jest waszym tatą. Jestem tak wdzięczna, że był moim. Że mogłam go kochać, że zdążyłam go przytulić i pożegnać. Nie mam pojęcia, co teraz zrobię, ale wiem, że on będzie przy mnie. Zawsze będę cię kochać" tatusiu."