John Mulaney o odwyku. Po 4 dniach chciał opuścić klinikę

John Mulaney chciał zakończyć odwyk po 4 dniach

Mulaney zgłosił się na odwyk w grudniu 2020 r. Jednak po zaledwie czterech dniach spędzonych w ośrodku chciał go opuścić. Wtedy lekarz powiedział mu coś, co dało mu do myślenia: - Nie kłócił się ze mną ani nic. Po prostu powiedział: "John, oboje wiemy, jak zakończy się ten film". I tyle – powiedział Mulaney - Po prostu skinąłem głową, wróciłem do swojego pokoju i zostałem.