John Krasinski jest znanym aktorem. Jego dzieci nie wiedzą, co robi

Krasinski i Blunt pobrali się w 2010 r. Doczekali się dwóch córek. Aktor był ostatnio gościem programu "The Late Show with Stephen Colbert", gdzie wyjawił gospodarzowi, ze jego córki (8-letnia Hazel i 6-letnia Violet) nie wierzą mu, że grał w "Biurze". Aktor niedawno pokazał im kilka odcinków serialu. "To nie ty. Facet jest jednak bardzo podobny do ciebie" - przytoczył słowa jednej z córek.