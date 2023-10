Joanna Szczepkowska skomentowała wynik exit poll. Wymowne nagranie

Tuż po tamtym wydarzeniu artystka podzieliła się swoimi refleksjami na Facebooku. "Kiedy w '89 roku mówiłam, że skończył się komunizm, działo się to w zamkniętym studio telewizyjnym. Teraz mówię to w otwartej przestrzeni, przed otwartą Polską - 'Proszę państwa, 15 października 2023 roku skończy się w Polsce PiS'. Taka to była przygoda. Moja druga. I oby doszło do trzeciej, kiedy to samo będę mogła powtórzyć, tylko w czasie przeszłym" - napisała.