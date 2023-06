Joanna Szczepkowska ma bana w TVN. "Wciąż jest dla mnie stacją wiodącą"

- Zdaję sobie sprawę, że wytoczenie procesu TVN, mimo spektakularnej wygranej w Sądzie Najwyższym, odcięło mnie od liberalnych mediów i debat z dnia na dzień. Czy to oznacza, że żałuję procesu? Nie, zrobiłam to, co było słuszne – sprzeciwiłam się manipulacji medialnej wobec mnie. Nazwano ją "dopuszczalną przesadą dziennikarską." Przeżyłam wtedy straszny czas. Jednocześnie TVN wciąż jest dla mnie stacją wiodącą. Może naiwnie myślałam, że przeprosiny, które zasądził Sąd Najwyższy, będą na tyle szczere, by uczestniczyć w publicznej debacie jak kiedyś. Skoro jest inaczej, będę łączyła się z ludźmi z tej mojej niszy, na swoją miarę - powiedziała w rozmowie z Onetem.