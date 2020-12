Senyszyn nie spodziewała się, że sprawdzi jej słowa. Mocno się zdziwiła

Joanna Senyszyn była jednym z gości Grzegorza Jankowskiego w programie "Debata Dnia" w Polsat News. Tematem dyskusji były trwające w całej Polsce strajki kobiet i zachowanie Marty Lempart, która napluła w twarz funkcjonariuszowi policji. Reprezentantka SLD miała odnieść się do sprawy, co zresztą ochoczo zrobiła. Posłanka wróciła wspomnieniami do lat 70. i 80., gdy "sama była w Solidarności i protestowała przeciwko władzy, która naruszała nasze prawa".