Joanna Racewicz posłała syna do szkoły "z tysiącem obaw". Pokazała, jak się zamaskował

Po prawie pół roku przerwy wymuszonej pandemią koronawirusa dzieci wracają do szkół. Powrót do tradycyjnego modelu nauczania budzi wiele kontrowersji i obaw rodziców, bo zagrożenie związane z wirusem wcale się nie skończyło, a eksperci ostrzegają, że jesienią poza COVID-em będziemy też musieli zmierzyć się z grypą. W tak wymagających, kompletnie nowych warunkach, uczniowie rozpoczęli dziś rok szkolny. Wśród nich także dwunastoletni syn Joanny Racewicz, Igor. Obecna dziennikarka Polsatu nie kryje rozterek związanych z decyzją MEN o powrocie dzieci do szkół. Podzieliła się z nimi za pomocą mediów społecznościowych.