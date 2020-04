Joanna Racewicz po śmierci Wiktora Batera. Był pierwszy na miejscu katastrofy smoleńskiej

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega Wiktor Bater. Nie pytajcie nas proszę, jak do tego doszło" - to fragment komentarza, jaki pojawił się na facebookowym profilu Halo Radia, z którym współpracował Bater. Dziennikarza w pięknych słowach wspomina dziś wiele osób z mediów. Do tego grona należy też Joanna Racewicz.