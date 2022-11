Joanna Racewicz ostro o mundialu. "Krew na stadionach"

Wokół trwającego w Katarze mundialu namnożyło się wiele problemów. Afera z korupcją, później wyzysk pracowników przy budowie stadionów, wreszcie 6,5 tysiąca osób, które zginęły przy ich budowie. To wszystko, plus polityka Kataru skrajnie opresyjna wobec mniejszości, w tym kobiet, sprawiły, że mundial 2022 przejdzie do historii jako ten najbardziej kontrowersyjny.