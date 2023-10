Obejrzała debatę w TVP. "Przecierałam oczy. Brak słów"

"Cynizm i hipokryzja, czy naiwność i indolencja. Owszem, władza krocie płaci za oddanie twarzy. Ale to bilet w jedną stronę. Powrotnego nie ma. Kiedyś w Kołobrzegu śpiewało się piosenkę z refrenem: 'żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie'. Efektowne, co? Do pewnego czasu była też o was. Już nie jest. A może walczycie o gwiazdki na pagonach?" - skwitowała.