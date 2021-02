Joanna Racewicz o śmierci Jana Lityńskiego: "Pęka mi serce"

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka w rozmowie z PAP powiedział, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku prowadzą poszukiwania za Janem Lityńskim. - W Pułtusku na wysokości ul. Wyszkowskiej spacerując wałem przeciwpowodziowym, wszedł do rzeki Narew, chcąc wyciągnąć z niej psa, pod którym załamał się lód - tłumaczył inspektor. - Według relacji żony, która była świadkiem zdarzenia, mężczyzna utonął - podał policjant.

"Trudno w to uwierzyć... Jan Lityński. Wielki odwagą i nieskończenie skromny. Walczył z władzą, gdy siedziało się za to w więzieniu. Cichy bohater Solidarności, nigdy nie obnosił się z własną chwałą, choć miał powody. Ogromne serce, kultura i spokój. Mistrz mediacji. Zginął, ratując ukochanego psa, pod którym załamał się lód na Narwi. Na oczach Żony. Niedzielny spacer. Pęka mi serce. Bardzo, bardzo smutno... Nie, nie będę pisać: 'symboliczne'. Powiem - ludzkie. Cały On" - napisała Racewicz.