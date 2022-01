Joanna Racewicz o 100 tys. ofiar pandemii. "Ponad tysiąc Tupolewów rozbiło się o ziemię"

"Rok temu było ich siedemset sześćdziesiąt pięć, 'tylko' 765. W każdym przypadku - to wołanie o uwagę, o pomoc, ryk, skowyt: 'jestem, zobaczcie mnie, do cholery!' (...) Każde dziecko to oskarżenie rzucone w twarz - nas, dorosłych. Naszej głupoty, ślepoty, ambicji, ego, wybujałych oczekiwań. Naszego zadufania, powierzchowności, dostrzegania źdźbła w cudzym oku i nie widzenia belki we własnym" - pisze.