Joanna Przetakiewicz sprzedała luksusowy apartament. Choć zyskała, to straciła i to kilka milionów złotych

Joanna Przetakiewicz jest polską projektantką mody, założycielką i dyrektorką marki modowej oraz dyrektorką kreatywną domu mody "La Mania". Choć ma bogate doświadczenie w show-biznesie, które pozwoliło jej m.in. występować w roli jurorki w polskim "Top Model", to wciąż wiele osób kojarzy ją głównie ze związku z jednym z najbogatszych Polaków - Janem Kulczykiem, i to właśnie w nim upatrują patrona jej wszystkich sukcesów. Ona sama przyznała, że pojawienie się biznesmena w jej życiu było cudownym wydarzeniem. Podkreśla jednak, że zanim do tego doszło, była w 100 proc. niezależną kobietą, bez pieniędzy męża, choć te pomogły jej później rozwinąć skrzydła.