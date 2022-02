Joanna Opozda pokazała wyprawkę synka. Mały Vincent będzie żył w luksusie

Joanna Opozda pochwaliła się m.in. łóżeczkiem, leżaczkiem i ubrankami z najwyższej półki cenowej. Tanio nie było. Sama kołyska, którą pokazała celebrytka kosztuje ok. 3 tys. zł. Dodatki t.j. materac, mocowanie do baldachimu, czy akcesoria do powiększania rozmiaru łóżeczka to dodatkowe kilka tys. złotych.