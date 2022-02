Joanna Moro tłumaczy się z grania na Wschodzie. "Nie ciągnie mnie do Rosji"

- W tamtejszych mediach tzw. artyści (aktorzy, muzycy, reżyserzy, tancerze) są wielbieni, szanowani i są ambasadorami talentu i sukcesu, również kultury rosyjskiej w świecie. Aktora na każdym etapie pracy, na planie, czy w teatrze, traktuje się po królewsku. Szanuje się ich za to, w jaki sposób aktor tworzy role i ile poświęcenia ta praca wymaga, aby dojść do perfekcji. Panuje tam wszechobecny kult tego, że nie każdy może wstać i nazwać się artystą, bo aby zasłużyć sobie na to miano, trzeba włożyć sporo wysiłku, czasu i pokory, aby praca stała się doceniana. Poczułam to na własnej skórze, jak to jest być rozpoznawalną na szeroką skalę, a jednocześnie szanowaną - wyznała Joanna Moro.