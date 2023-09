Joanna Moro pozuje w bieliźnie. Ma ciało idealne

"My artyści cały czas jesteśmy fotografowani. Kolejna porcja nowych zdjęć do portfolio, jak Wam się podobają? Te akurat to są tak zwane polaroidy i są używane jako wizytówki w modelingu. I tym samym wszem i wobec ogłaszam, że zaczęłam współpracę z najlepsza agencja modelingową w Polsce. Jestem mega podekscytowana, ale jak zawsze w moim życiu przesadził o tym totalny przypadek i szczęśliwy zbieg okoliczności" - napisała aktorka.