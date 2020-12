Joanna Lichocka atakuje najlepszych dziennikarzy w Polsce: "hipokryzja level hard"

Lichocka jeszcze na początku grudnia w Radiu Wrocław mówiła, że nie sądzi, aby sposobem na reformę rynku medialnego było kupowane przez spółki Skarbu Państwa konkretnych tytułów. – To nie jest dobre i to spotkałoby się z krytyką. Rozwiązania powinny być ustawowe, a nie poprzez wykupywanie mediów.

- W tej chwili ta inwestycja Orlenu ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie. Ja się bardzo cieszę, że media, które należały do zagranicznego wydawcy, teraz należą do polskiego kapitału, to bardzo dobre. To da tym mediom regionalnym dużą szansę rozwoju. Tu będzie możliwość większych inwestycji. Ludzie czekają na rzetelne i obiektywne media. Dużo częściej spełnia to oczekiwanie Polskie Radio, PAP czy Telewizja Polska. Media regionalne również muszą się kierować zasadami obiektywizmu i rzetelności.