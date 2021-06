Kurska zachwycona Bocellim. Do dziś wspomina jego wizytę w Polsce

"To dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt móc zaoferować swój głos podczas ceremonii otwarcia Euro 2020, w świetle reflektorów Stadionu Olimpijskiego w Rzymie. Będzie to również cenna okazja do przesłania nadziei i optymizmu. "Vincero" ("Wygram") zaśpiewane wysokim rejestrem i idealnie wykonane przez 24 zaangażowanych reprezentacji narodowych, również posłuży wszystkim na świecie jako zachęta do przezwyciężania trudności w naszych rozgrywkach dnia codziennego" - poinformował Bocelli na swoim profilu na Instagramie.