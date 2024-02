Joanna Kurska przejęta losem "Zniewolonej". Mówi o zemście następców męża w TVP

Czwarty sezon "Zniewolonej" wciąż nie doczekał się premiery. Dlaczego?

Po sukcesie pierwszego sezonu "Zniewolonej" prezes Kurski zamawiał kolejne serie ukraińskiej produkcji. Zdecydował także, że TVP zostanie współproducentem czwartego sezonu, do którego zaangażowano także polskie gwiazdy (w produkcji wystąpił m.in. Mikołaj Roznerski). I choć serial był gotowy do emisji już pod koniec 2022 roku, to do dziś nie doczekał się premiery.