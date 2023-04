Joanna Kurowska schudła 10 kg. A to jeszcze nie koniec

Aktorka zagrała w wielu znanych serialach, m.in. "Czterdziestolatek - 20 lat później", "Graczykowie", "O mnie się nie martw". Studiowała w łódzkiej filmówce z Krzysztofem Ibiszem, który irytował ją na tyle, że, jak przyznała w mediach społecznościowych, łamała na nim uczelniane krzesła. W tym czasie zmieniła swoje imię. Tak naprawdę Kurowska to Kasia. - W domu taty był zwyczaj nadawania dziecku imienia patrona z dnia urodzenia. Patronką 25 listopada jest Katarzyna. Zapytałam kiedyś ojca, czy jeśli trafiłoby na dzień Genowefy albo Kunegundy, to też tak by mnie nazwał. A on dalej swoje, że u nich był taki zwyczaj, związany z jakimiś przesądami, że jeśli w ten sposób nadaje się dziecku imię, to ono będzie szczęśliwe – opowiadała w książce "Każdy dzień jest cudem".