Joanna Kurowska ostro wzięła się za siebie. Komentuje swoją metamorfozę

W nowym serialu "Lulu" bohaterka Joanny Kurowskiej to Elka, która mieszka w tym samym bloku co Lucyna Makowska i od lat piecze torty na zamówienie. Dlatego cukiernicza działalność Lulu koliduje z jej biznesem! W związku z tym zazdrosna sąsiadka postanawia sabotować jej zamówienia i utrudniać pracę. Poza tym Elka kokietuje mężczyzn, przez co jeszcze bardziej przyprawia główną bohaterkę o bóle głowy. Aktorka w ostatnim wywiadzie wyjawiła, że ostro przygotowywała się do nowej roli. Dzięki temu zgubiła sporo nadprogramowych kilogramów. Efekty? Zobaczcie sami.