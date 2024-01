Joanna Kulig zagrała we "Władcach przestworzy". Reżyser Bonda zrobił jej casting podstępem

- To był bardzo ciekawy casting, bo nawet nie wiedziałam, kiedy się odbył. Zazwyczaj przy zagranicznych projektach robię self-tape'y (nagranie z krótką scenką wysyłane do reżysera castingu - przyp. red.), czego bardzo nie lubię, bo to jest żmudne i ciężkie. A w tym wypadku miałam 15-minutowe spotkanie z reżyserem, Carym Fukunagą. To była rozmowa o roli, o jego filmach, o mojej "Zimnej wojnie". Później okazało się, że to był jednak casting - wspominała Joanna Kulig.