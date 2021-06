Joanna Krupa znowu narozrabiała na planie. "Jak co roku afera"

Pierwsza edycja "Top Model" pojawiła się na antenie TVN we wrześniu 2010 r. i przyciągała przed telewizory średnio 2,5 mln widzów. W pewnym stopniu była to zasługa Joanny Krupy, polskiej supermodelki robiącej karierę w amerykańskiej telewizji na światowych wybiegach. Od tamtego czasu Krupa wraca do Polski, by występować w kolejnych edycjach "Top Model"… i rozlewać kawę na planie programu.