Joanna Krupa wraca do Polski. Zdradziła powody swojej decyzji

– Mam polską rodzinę, dlatego chciałabym, by Asha w przyszłości bez problemu mogła się z nią porozumiewać. Na razie Asha nie mówi jeszcze dobrze, ale za to bardzo dużo rozumie. Jak mówię do niej po polsku słowa np. piłeczka czy samolot, to rozumie. Zna też kilka słówek, które mówi po polsku – dodała.