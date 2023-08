Joanna Krupa nie traci nadziei na miłość. Nowy program był dla niej jak terapia

Nowy format stacji TVN, w którym poza Joanną Krupą zobaczymy także Ewę Chodakowską, adresowany jest do par, które przeżywają kryzys w swojej relacji. Modelka nie ukrywa, że nagrania do programu zbiegły się w czasie z kryzysem, jaki sama przeżywała w życiu prywatnym, co o dziwo pomogło jej w tym trudnym czasie.