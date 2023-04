Joanna Krupa lubi disco-polo i się tego nie wstydzi. Mówi, za co podoba jej się ta muzyka

Zapytano ją również o ulubione utwory. Co ciekawe, nie ma wśród nich żadnego utworu Zenona Martyniuka i zespołu Akcent. - "Mama ostrzegała", "Ona tańczy dla mnie", "Pomarańcze", takie wiesz... fun. Mam dystans do siebie i why not. Przez większość mojej młodości, kiedy chodziłam na dyskoteki to właśnie takie dance i disco polo puszczali. I rodzice też puszczali jak rodzina przychodziła na barbecue - dodała Joanna Krupa. Wiedzieliście, że prowadząca "Top Model" tak bardzo kocha disco-polo?